الحكومة التونسية تؤكد حرصها على تأمين التزود بالمحروقات

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان بودن حرصها على ضرورة تأمين التزود بالمحروقات خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك والعمل على استقطاب استثمارات جديدة فى مجال الطاقة.





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