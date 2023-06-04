الرئيس التركى يعلن حكومته الجديدة.. وتغييرات بالدفاع والداخلية والخارجية

جدة - نرمين السيد - وقال أردوغان - فى مؤتمر صحفى عقده بالمجمع الرئاسى بأنقرة - إن التشكيل الجديد يشكمل تعيين: جودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية ويلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وفقا لوكالة الأناضول، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

جرى كذلك تعيين والى إسطنبول على يرلى قايا وزيرا للداخلية فى حكومة أردوغان الجديدة، ومحمد أوز حسكى وزيرا للبيئة والتخطيط العمرانى والتغير المناخى، وهاكان فيدان وزيرا للخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، ويشار غولر وزيرا للدفاع.

كما حافظ كل من وزير الصحة فخر الدين قوجة، ووزير الثقافة والسياحة محمد نورى أرصوى على منصبيهما فى التشكيلة الجديدة لحكومة أردوغان.

كما تم تعيين عثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، ومحمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلى وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية الوطنية، والنائب السابق لرئيس محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.