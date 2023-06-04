ارتفاع ضحايا الطقس السيئ فى اليابان إلى 37 قتيلا وجريحا

جدة - نرمين السيد - تسببت هذه العواصف فى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات فى الأنهار فى أجزاء كثيرة فى شرق البلاد، ما أدى إلى توقف خدمات السكك الحديدية والحركات المرورية الأخرى فى عدد من المناطق.

ولوحظ حدوث عواصف رعدية متتالية فى المناطق الغربية والوسطى، مع 23 موقعا فى ثمانى محافظات شهدت مستويات قياسية من هطول الأمطار على مدار 24 ساعة.

ودفع ارتفاع منسوب الأنهار بعض الحكومات المحلية، مثل تويوهاشى بمحافظة أيتشى إلى إصدار تحذير من الفيضانات الشديدة للسكان، ودعوتهم إلى الانتقال فورا إلى أرض أكثر أمانا.

وفى تويوهاشى، أعلنت الشرطة اليابانية عن وفاة رجل يبلغ من العمر 61 عاما فى وقت مبكر من اليوم، كما لقى رجل يصطاد فى موكا بمحافظة توتشيجى مصرعه.

وقالت السلطات إن خمسة أشخاص على الأقل فقدوا، بينما دمر 232 منزلا كليا أو جزئيا كما نصح ما لا يقل عن مليونى شخص بالإخلاء مؤقتا فى محافظات جيفو وشيزوكا وآيتشى ومى.