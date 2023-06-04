اليونان تحتجز 5 ضباط شرطة لمساعدتهم فى تهريب 100 مهاجر

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية السبت أن الضباط الخمسة فى انتظار المحاكمة، موضحة أنهم أدلوا بشهاداتهم أمام قاضى تحقيق صباح السبت فى بلدة أوريستيادا الحدودية فى شمال شرق اليونان.
وأوضحت الشبكة الإخبارية أن عملاءً من قسم الشؤون الداخلية فى الشرطة اليونانية كانوا يراقبون الضباط الخمسة، الذين يخدمون فى وحدة حرس الحدود الخاصة، وذلك منذ شهر أكتوبر 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى إلى محادثاتهم الهاتفية، التى تصل نصوصها إلى أكثر من 2000 صفحة.
وتقول السلطات إن الضباط المتهمين حصلوا على أموال من مهربى المهاجرين لنقلهم عبر الحدود.
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