العالم اليوم - بالفيديو.. جماهير سان جرمان تودع ميسي بصيحات استهجان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جماهير سان جرمان تودع ميسي بصيحات استهجان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 02:21 صباحاً - ودعت جماهير باريس سان جرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم السبت، في آخر مباراة له مع النادي الباريسي، بصيحات استهجان.

ولعب ميسي مباراته الأخيرة مع سان جرمان الذي واجه كليرمو بلقاء انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-2.

وأطلقت جماهير فريق العاصمة صيحات الاستهجان على ميسي عند تقديمه في المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برينس".

وكان سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن السبت، أن ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

وأضاف النادي في بيان "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية تنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان بختام موسم 2022-2023".

وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في النادي الفرنسي في الأسابيع الأخيرة، وأبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين رويترز إنه تلقى عرضا من الهلال السعودي بدءا من الموسم المقبل.

كما ربطت تقارير إعلامية بعودة ميسي إلى برشلونة بالإضافة إلى احتمال انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.

وأحرز ميسي 21 هدفا وصنع 20 هدفا مع سان جرمان بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة في موسميه في الفريق، ولم يستطع قيادته لعبور دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.