العالم اليوم - "سوريا الديمقراطية" تسلّم العراق عشرات الدواعش و168 عائلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 03:22 صباحاً - أعيد السبت 50 سجينا عراقيا من عناصر تنظيم "داعش" و168 عائلة من عائلات التنظيم، من سوريا إلى العراق، وفقما أفاد مصدر حكومي عراقي السبت.

وأفاد المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته بأن "السلطات العراقية تسلمت 50 عنصرا من تنظيم داعش، من قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف أن المتطرفين "سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأعيدت كذلك وفق المصدر الحكومي العراقي "168 عائلة سيتم إيداعها في مركز الجدعة" الواقع جنوب الموصل، على أن تخضع "لمرحلة تأهيل نفسي، وبعد التأكد من عدم وجود حالات انتقامية من قبل شيوخ العشائر في مناطقهم، سيتم إعادتهم إلى مناطق سكنهم".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هؤلاء المتطرفين محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

مخيم الهول