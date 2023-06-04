الطوارئ الروسية: وقوع سلسلة فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم كراسنودار

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الطوارئ الروسية فى مدينة كوبان الروسية، بوقوع سلسلة فيضانات فى 27 منطقة مجاورة، ما غمر13 منزلا بالمياه، بسبب الأمطار الغزيرة فى منطقة أبشيرونسكى فى إقليم كراسنودار.





وذكرت الوزارة فى بيانها، أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة نتجت سلسلة فيضانات فى بلدة أبشيرونسك فى إقليم كراسنودار و27 منطقة مجاورة، تسببت بغمر 13 منزلا بالمياه،

وذكرت الوزارة فى بيانها اليوم السبت أن طواقمها أقامت نقطة واحدة للإقامة المؤقتة، لإيواء المتضررين، موضحة أن طواقمها تعمل على ضخ المياه من المناطق المغمورة.

وأضافت، أن فرق الطوارئ تعمل على تفحص المناطق المتضررة، بالتعاون مع طواقم الدفاع المدنى فى أبشيرونسك، والمعدات اللازمة التى أرسلتها وزارة الطوارئ الروسية.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 25 م/ث فى إقليم كراسنودار حتى الـ 5 من يونيو الجاري، ما يمكن أن يتسبب فى ارتفاع مستوى مياه الأنهار فى مناطق موستوفسكى ولابينسكى وكورغانينسكى وأوترادنينسكى وتوابسينسكى وفى جيلنديك.