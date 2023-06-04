كوريا الشمالية تندد باجتماع مجلس الأمن لمناقشة محاولتها إطلاق قمر صناعى

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي؛ لبحث محاولة كوريا الشمالية وضع أول قمر صناعى للتجسس فى مداره، وهى المحاولة التى انتهت بالفشل مع سقوط مُعزز الصاروخ والحمولة فى البحر.
وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكورى الشمالي، إنَّ اجتماع مجلس الأمن يُعد دلالة أخرى على أن المجلس يعمل مثل "تابع سياسي" للولايات المتحدة من خلال قبول طلب واشنطن وتجاهل حق البلاد فى تطوير الأنشطة المُتعلقة بالفضاء.
وأضافت: "أشعر باستياء شديد؛ لأن مجلس الأمن ينتقد بشكل روتينى ممارستنا للحقوق السياسية؛ تنفيذًا لرغبات الولايات المتحدة، وندين هذا بشدة ونرفضه باعتباره أكثر الأعمال غير العادلة والمتحيزة للتدخل فى شؤوننا الداخلية وانتهاك سيادتنا".
ووصفت إطلاق القمر الصناعى بأنه "إجراء مُضاد ومشروع للدفاع عن النفس" ضد التهديدات المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الذين تتهمهم بيونج يانج بتأجيج التوتر من خلال تدريباتهم العسكرية السنوية فى الربيع.
وقالت شقيقة الزعيم الكورى الشمالى إن بلادها لن تعترف أبدًا بعقوبات الأمم المتحدة "حتى لو فرضتها مئات وآلاف المرات"، وتعهدت بمواصلة ممارسة حقوقها السيادية بما يشمل إطلاق أقمار صناعية للتجسس.
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