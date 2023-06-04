وزير الدفاع الصينى: بكين تسعى إلى الحوار وليس المواجهة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "لى شانج فو" خلال كلمته التى ألقاها أمام المؤتمر العشرين لـ"حوار شانجريلا" المُنعقد فى سنغافورة، اليوم الأحد، أنَّه لا ينبغى تجاهل التحديات الأمنية غير المسبوقة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويوجد بعض الدول تنشر القواعد العسكرية، وتعزز سباق التسلح فى المنطقة.

وذكر أنَّ عقلية الحرب الباردة تتجدد وتزيد المخاطر الأمنية، والتكتلات لا تُسهم فى زعزعة استقرار المنطقة، وبكين تعمل على استعادة الاستقرار فى أفغانستان، ويجب أن يسود الاحترام المُتبادل.

وأشار إلى أنَّ الوضع فى بحر الصين الجنوبى لا يزال مُستقرًا بشكل عام والولايات المتحدة بحاجة إلى التصرف بصدق ومواءمة الكلمات مع الأفعال والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة تهتم بالاستقرار الاستراتيجى العالمي، وأكد وزير الدفاع الصينى أنَّ تايوان هى شأن صينى داخلي، وقوى كبرى باعت أسلحة لتايوان باستمرار