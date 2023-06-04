روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة فى شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أوليج كريوتشكوف"، المستشار فى الإدارة التى عينتها موسكو فى شبه جزيرة القرم فى منشور على "تيليجرام": "هناك ثمة أضرار لحقت بالنوافذ فى عدة منازل بإحدى المناطق السكنية؛ جراء الحادث الذى وقع خلال الليل"، ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مُستقل من الواقعة.

ولدى روسيا قاعدة جوية عسكرية بالقرب من دزانكوي، ويقول المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة إن المدينة والمناطق المحيطة بها تحولت إلى أكبر قاعدة عسكرية لموسكو فى شبه جزيرة القرم.