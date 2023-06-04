إصابة 20 شخصا فى انفجار قرب مدينة دنيبرو الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن سيرهى ليساك، حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية، ومسؤولون آخرون، أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد، وأسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل مع وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتب "ليساك" على "تيليجرام": "ثلاثة أطفال كانوا من بين الجرحى، وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث فى إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلًا من تحت الأنقاض". وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعى أن صاروخًا روسيًا تسبب فى الانفجار، وأن مبنى خدمات الطوارئ فى المدينة لحقت به أضرار أيضًا، ولم يؤكد أى مسؤول عسكرى أوكرانى وقوع هجوم صاروخى.

فيما، كتب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، على تيليجرام: "إن الهجوم وقع بين منزلين ويوجد أشخاص تحت الأنقاض، مرة أخرى تثبت روسيا أنها دولة إرهابية"، بينما تنفى موسكو أن تكون قواتها العسكرية تستهدف المدنيين. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فرق الإنقاذ، وهى تعمل فى مبنى محطم ومحترق وسط أكوام من مواد البناء المحطمة.

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