أوكرانيا: الجيش الروسى يشن 30 غارة جوية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت 30 غارة جوية و56 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة خلال الـ24 ساعة الماضية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة أنه فى المقابل، شنت طائرات قوات الدفاع 11 غارة جوية على مناطق تمركز أفراد الجيش الروسى، بالإضافة إلى 6 غارات جوية على أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع البيان، أن الجيش الروسى يواصل تركيز جهوده الرئيسية على محاولات احتلال منطقتى لوجانسك ودونيتسك بالكامل حيث وقع خلال اليوم الماضى 23 اشتباكًا قتاليًا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.