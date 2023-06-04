طوكيو وسول تعقدان أول محادثات على مستوى وزراء الدفاع منذ 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - بدأت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الأحد، أول محادثات وزارية دفاعية بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات وذلك خلال تواجدهم فى سنغافورة، فى إشارة إلى تحسين العلاقات الثنائية وسط التهديد الذى تمثله برامج تطوير الصواريخ النووية فى كوريا الشمالية.





وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المرجح أن يناقش وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا ونظيره الكورى الجنوبى لى جونج سوب، كيفية استعادة الثقة المتبادلة بين وزارات الدفاع فى أعقاب حادثة عام 2018 التى زعمت فيها اليابان أن سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية وجهت رادارا على طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية.

والتقى الوزراء على هامش قمة الأمن الآسيوى التى بدأت فعالياتها الجمعة الماضية فى سنغافورة ولمدة ثلاثة أيام، والمعروفة أيضا باسم حوار شانجريلا.

وشهدت العلاقات الثنائية تحسنا سريعا منذ أن اقترح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، حلا للنزاع الذى طال أمده حول تعويضات العمل فى زمن الحرب فى مارس الماضى، خاصة أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها فى عهد سلف يون، مون جاى إن.

وزار يون طوكيو فى وقت لاحق واستضاف رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى سول الشهر الماضى، فى إطار استئناف الزيارات المتبادلة من قبل قادة اليابان وكوريا الجنوبية التى توقفت منذ ديسمبر 2011.

ومع قيام كوريا الشمالية باختبار صواريخ باليستية بشكل متكرر منذ العام الماضى، ركز يون - الذى تولى منصبه فى مايو 2022 - على أهمية التعاون الدفاعى الثلاثى الذى يشمل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الحليف الأمنى المشترك.