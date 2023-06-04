الاتحاد الأوروبى يدين تصاعد أعمال العنف فى كوسوفو

جدة - نرمين السيد - أدان الاتحاد الأوروبى، بأشد العبارات، تصاعد أعمال العنف فى شمال كوسوفو خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن "تصاعد أعمال العنف ضد المواطنين ووسائل الإعلام وضد تطبيق القانون وقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، غير مقبولة على الإطلاق وتؤدى إلى وضع خطير للغاية".





وجاء فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى - عبر موقعها الرسمى اليوم الأحد - أن "الاتحاد الأوروبى يقف بثبات وراء مهمة الناتو وبعثة الاتحاد الأوروبى (إيوليكس) فى تنفيذ مهامهما فى إرساء السلام والاستقرار فى كوسوفو"، مطالبا "كلاً من كوسوفو وصربيا على اتخاذ تدابير فورية وغير مشروطة لخفض التصعيد والتوقف عن استخدام الخطاب الخلافى والامتناع عن أى إجراءات أخرى غير منسقة بحيث يمكن أن يتم استعادة الهدوء على وجه السرعة".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبى على استعداد لتنفيذ تدابير حازمة ويؤكد أن الفشل فى رأب الصدع سيؤدى إلى عواقب سلبية. ونحن نتوقع من كوسوفو أن تتصرف بطريقة غير تصعيدية وأن تعلق على الفور عمليات وتفتيشات الشرطة بالقرب من مبانى البلدية فى شمال كوسوفو. ويجب على رؤساء البلديات أداء واجباتهم مؤقتًا فى أماكن أخرى غير مبانى البلدية".

وأكد الاتحاد الأوروبى، فى بيانه، ضرورة الإعلان عن الانتخابات المبكرة فى أقرب وقت ممكن فى جميع البلديات الأربع وتنظيمها بطريقة شاملة وبشكل كامل، متوقعا أن يشارك صرب كوسوفو فى هذه الانتخابات.

وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبى يتوقع أن تتصرف كل من كوسوفو وصربيا بمسؤولية وأن ينخرطا على الفور فى الحوار الذى ييسره الاتحاد الأوروبى لإيجاد حل مستدام للوضع فى شمال كوسوفو يضمن السلامة والأمن والديمقراطية التشاركية لجميع المواطنين ويمهد الطريق أمام تنفيذ اتفاقية التطبيع، وهذا يشمل بدء العمل دون مزيد من التأخير أو شرط مسبق لإنشاء رابطة مجتمع بلديات الأغلبية الصربية".

جاء ذلك فى الوقت الذى جدد فيه الصرب فى شمال كوسوفو احتجاجاتهم غداة اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحى الصرب وقوات الناتو، حيث تجمع متظاهرون أمام مكاتب المجالس البلدية فى بلدات زفيتشان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، التى تؤمنها قوات الناتو.. وعبَّر سكان محليون، وهم من الصرب فقط، عن غضبهم من تنصيب رؤساء بلديات جدد من الأحزاب الألبانية، وقاطع جميع الصرب تقريبا الانتخابات، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 3.5%.