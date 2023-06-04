العالم اليوم - هيئة قناة السويس: نجاح تحريك ناقلة النفط "المعطلة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 12:22 مساءً - نجحت زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد،في تحريك ناقلة نفط "سيفيغور" بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

وقال متحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت إن ناقلة نفط تعطلت في القناة، الأحد، ما عطل حركة المرور في الممر المائي العالمي.

وأفاد صفوت بأن السفينة “سيفيغور” التي ترفع علم مالطا، عانت عطلا ميكانيكيا عند علامة الكيلومتر 12 من القناة.

كما قال إن هيئة القناة نشرت 3 زوارق لقطر الناقلة والسماح للسفن الأخرى بعبور الممر المائي.

وأوضح أن الناقلة كانت جزءا من القافلة الشمالية التي تعبر القناة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر.

من جهته، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة، مؤكدا أنه سيتم إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة بحد أقصى.

وأضاف ربيع أن جميع الأمور تحت السيطرة، موضحا أن القطاع الجنوبي ليس به أي مشكلة، ويعمل بصورة جيدة.

معلومات عن ناقلة النفط

صنعت “سيفيغور” في عام 2016 ، ويبلغ طولها 274 مترا (899 قدما) وعرضها 48.63 مترا (159 قدما)، وفقا لخدمة تعقب السفن.

حادثة الأحد هي أحدث حالة لسفينة تم الإبلاغ عن أنها عالقة في المجرى المائي الحيوي. جنحت سلسلة من السفن أو تعطلت في قناة السويس خلال السنوات القليلة الماضية.

وقبل أقل من أسبوعين تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس.