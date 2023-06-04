أوكرانيا: الدفاع الجوى يصد هجمات قرب كييف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بوبكو قوله، هاجم الروس أوكرانيا بالصواريخ التى تم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية Tu-95MS فى منطقة بحر قزوين والطائرات بدون طيار.

وأضاف لأنه "بحسب المعلومات الأولية، لم يصل هدف جوى واحد إلى العاصمة، فقد دمرت قوات الدفاع الجوى أى شيء يتجه نحو المدينة من مسافة بعيدة، ولليلة الثانية على التوالى لم يسمع سكان كييف أصوات انفجارات فوق رؤوسهم".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أمس السبت، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذى طال انتظاره لاستعادة الأراضى التى تحتلها روسيا.