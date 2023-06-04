العراق: داعش يحاول استغلال المواطنين البسطاء بالمناطق الصحراوية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن قواتنا المسلحة تنفذ أعمالا كبيرة ضد تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى وجود حملة إعادة إعمار كبرى تنفذها القوات المسلحة فى البلاد. وتابع بأن تنظيم "داعش" الإرهابى يحاول استغلال المواطنين البسطاء بالمناطق الصحراوية، بحسب القناة الإخبارية.

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