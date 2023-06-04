كييف: موسكو ضربت مطارا بوسط أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد أعلنت اليوم الأحد، إسقاطها طائرة مُسيرة فى منطقة دزانكوى بشبه جزيرة القرم. وقال "أوليج كريوتشكوف"، المستشار فى الإدارة التى عينتها موسكو فى شبه جزيرة القرم فى منشور على "تيليجرام": "هناك ثمة أضرار لحقت بالنوافذ فى عدة منازل بإحدى المناطق السكنية جراء الحادث الذى وقع خلال الليل". ولدى روسيا قاعدة جوية عسكرية بالقرب من دزانكوى، ويقول المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة إن المدينة والمناطق المحيطة بها تحولت إلى أكبر قاعدة عسكرية لموسكو فى شبه جزيرة القرم.

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