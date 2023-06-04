وزير الخارجية العراقى: موقفنا ثابت بدعم الشعب السورى على مدار حكوماته

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية العراقى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السورى فيصل المقداد، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا بحثنا معاناة الشعب السورى والوضع الأمنى بالبلاد، ونعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السورى.
وتابع بأن الوضع الإنسانى فى سوريا يحتاج إلى تحرك إقليمى ودولى، مشيرا إلى أنه تم بحث العمل المشترك مع سوريا لمحاربة تجارة المخدرات.
كما أكد أن "إعلان عمان" يحدد خطة عمل واضحة بشأن الملف السورى، بحسب القناة الإخبارية.
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