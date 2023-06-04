العالم اليوم - فيديو.. "هالك" يسجل بركلة من مسافة لا تصدق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "هالك" يسجل بركلة من مسافة لا تصدق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 01:20 مساءً - على أعتاب 37 عاما، وما زال الهداف البرازيلي "ضخم الجثة" هالك، يبهر الجماهير بأهداف "لا تصدق"، آخرها جاء السبت وأشعل وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل هالك ركلة حرة مذهلة، من مكان قريب من منتصف الملعب، لفريقه أتلتيكو مينيرو ضد كروزيرو مساء السبت.

وجاءت الركلة الحرة على بعد 9 أمتار فقط بعد خط المنتصف.

وعوضا عن استخدام الركلة لرفعها للمهاجمين داخل المنطقة، قرر هالك التسديد بكل قوة، لتدخل الكرة الصاروخية الشباك في هدف أذهل المتابعين مساء السبت.

واعتاد "هالك" على تسجيل الأهداف "الصاروخية"، وهذه الركلة قد تدخل ضمن قائمة "الأفضل"، بسبب بعد المسافة، وسرعة الضربة.

هدف "هالك" أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث المتابعين، صباح الأحد.