العالم اليوم - رسميا.. نهاية رحلة كريم بنزيمة مع ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. نهاية رحلة كريم بنزيمة مع ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 01:20 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيمة، بعد 13 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة.

وجاء الإعلان الرسمي في بيان مطول، نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد. ووصف ريال مدريد فترة بنزيمة بأنها "لا تنسى"، واعتبر النجم الفرنسي "أحد أعظم أساطير الفريق".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. نهاية رحلة كريم بنزيمة مع ريال مدريد .. في رعاية الله وحفظة