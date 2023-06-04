المقداد: نعمل على تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق فى مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية السورى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره العراقى فؤاد حسين، أن هناك تواصل دائم بين قيادتى سوريا والعراق لحل الأزمات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم فى مختلف المجالات.

وتابع بأنه يتم العمل على تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق فى مواجهة الإرهاب، مضيفا "سنلتقى مجددا قريبا باجتماعات هيئة المتابعة العربية بمصر"، بحسب القناة الإخبارية.