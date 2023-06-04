العالم اليوم - "كلمات مبابي" تنهي أحلام ريال مدريد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 02:18 مساءً - أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مرة أخرى، بقاءه مع نادي باريس سان جرمان، لموسم إضافي، بعد ختام منافسات الدوري الفرنسي مساء السبت.

وقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إنه يضع نصب عينيه الفوز بجائزة هداف الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي الموسم المقبل، وكسر الرقم القياسي بعدما فاز بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة تواليا متساويا مع جان بيير بابان.

وأحرز مبابي هدفه رقم 29 في الدوري هذا الموسم في الخسارة 3-2 أمام كليرمو، السبت، في المباراة الختامية لفريقه، لينهي موسما آخر في صدارة هدافي المسابقة.

وكان اللاعب الفرنسي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.

واحتل اللاعب البالغ عمره 24 عاما صدارة هدافي الدوري في نهاية كل موسم منذ توقيع عقد دائم مع باريس سان جيرمان في 2018. وفاز بالحذاء الذهبي مناصفة مع وسام بن يدر لاعب موناكو في موسم2019-2020.

وقال مبابي الهداف التاريخي للفريق "جائزة الهداف التي فزت بها؟ أنا سعيد جدا. فزنا بالمسابقة. لا زلت الهداف وأفضل لاعب. لذا هذا أمر رائع".

وأضاف "أدخل التاريخ وأنا سعيد. لكن لا يزال أمامي العام المقبل لأتفوق على جان بيير بابان".

وبعدما أعلن عزمه الالتزام بعقده مع الفريق، فإن تصريحات مبابي مؤشر واضح على استمراره مع الفريق رغم شائعات بشأن تجدد اهتمام ريال مدريد بضمه.

وفي العام الماضي، مدد مبابي عقده مع الفريق الفرنسي حتى2025 لكن شبكة سكاي سبورتس ذكرت أن العقد يمتد لعامين فقط مع خيار التمديد لعام ثالث ما يعني أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقد مبابي.