العالم اليوم - بالفيديو.. تركت طفليها في سيارة من أجل سرقة فحدثت "الفاجعة"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تركت طفليها في سيارة من أجل سرقة فحدثت "الفاجعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 02:18 مساءً - تواجه امرأة عدة تهم جنائية، بعدما تركت طفليها في سيارة اشتعلت فيها النيران أثناء قيامها بعملية سرقة، في حادث أثار الجدل بولاية فلوريدا الأميركية.

ووفقا لتقارير الشرطة، تركت أليسيا مور، وهي من أورلاندو في فلوريدا، طفليها داخل سيارة في موقف تابع لمركز تسوق منتصف نهار 26 مايو الماضي، وفقا لسجل اعتقالها.

وكتب التقرير أنها توجهت مع "رجل مجهول" إلى متجر متعدد الأقسام، وقضيا نحو ساعة في عملية سرقة بينما اشتعلت النيران في سيارتها بالخارج.

وذكر التقرير أنها "عندما رأت سيارتها تحترق أسقطت البضائع المسروقة وهربت من المتجر".

لكن لحسن الحظ نجا الطفلان بمساعدة بعض المارة الذين أخرجوهما من السيارة، وأصيب أحدهما بحروق من الدرجة الأولى، وفق التقرير الذي لم يشر إلى عمر الصغيرين.

وتواجه مور الآن تهم "إهمال شديد للأطفال"، بالإضافة إلى تهم ذات صلة بالسرقة والاعتداء وضرب شخص يزيد عمره على 65 عاما، حسبما أشارت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية.

وسبب حريق السيارة غير معروف حتى الآن، لكن تقرير الاعتقال ذكر تهمة "الحرق العمد"، بالإشارة إلى أن إهمال مور ساهم في إصابة الطفلين، حيث "حدث الحريق أثناء ارتكاب مور لجناية".

وتم تحديد كفالة الشابة بمبلغ 20 ألف دولار، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 27 يونيو الجاري بعد أن دفعت ببراءتها، الجمعة.