التشيك تعلن إجلاء آخر اثنين من رعاياها بنجاح من السودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح راديو "براج الدولى" فى نشرته الإنجليزية اليوم الأحد، أن المواطنين كانا فنيان سافرا إلى جنوب السودان لصيانة محركات الديزل فى محطة توليد كهرباء نيالا، وكان من المفترض أن يستمر عملهما هناك لمدة شهرين عندما تقطعت بهما السبل بسبب اندلاع الصراع فى البلاد، وأنه تم إجلاء ثلاث رعايا تشيكيين أخرين فى وقت سابق بمساعدة ألمانيا.

يذكر أن القتال الذى اندلع فى منتصف شهر أبريل الماضى بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، دفع الحكومات الأجنبية إلى سرعة إجلاء رعاياها من السودان، وأدت الاشتباكات إلى نزوح قرابة 1.4 مليون شخص من منازلهم.