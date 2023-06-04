جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، حول قيام صندوق النقد الدولى بخفض توقعاته للناتج المحلى لبعض دول وسط وشرق أوروبا، قائلا:"هذا العام هو الأصعب والأعقد فى ظل التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية".





وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن العامل الأهم لهذه التداعيات والتوقعات غير المبشرة للنمو الاقتصادى أو حتى لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ترجع إلى حالة اللايقين والتى كان سببها التطورات الجيوسياسية والتى تحدث فى المنطقة أو العالم، وهذا يمحق عملية الاستثمار بشكل كامل. وأكد محمود عنبر أنه عدم تدفق الاستثمار أو تخوف المستثمر ستؤثر فى كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى سواء فى معدلات التجارة العالمية، والتى يأتى فى فكرة معدلات التضخم، لافتا إلى أن سبب التضخم ارتفاع أسعار الطاقة واستخدامها عسكريا وسياسيا كأحد أدوات الصراع الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار فى كافة السلع والخدمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ اقتصاد: استخدام الطاقة سياسيا بين دول الصراع أدى لارتفاع الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.