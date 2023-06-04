الغلاء يضرب أمريكا اللاتينية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الدولية، ارتفعت أسعار الحليب والجبن فى فنزويلا، الأمر الذى أدى إلى وقف استيراد الحليب بناء على طلب القطاع الصناعى.

كذلك، ارتفعت أسعار البنزين فى كولومبيا، إذ أعلن وزير المالية ريكاردو بونيلا فى مايو الماضى، أن سعر البنزين سيستمر فى الارتفاع حتى يصل إلى السعر العالمى أى نحو 16 ألف بيزو، لكنه أكد أن الوصول إلى هذا الرقم سيستغرق ثلاث سنوات.

وفى كوبا، أصبحت أسعار الدجاج واللحوم تقترب من أسعار الذهب، بينما سجلت البيضة زيادة بنسبة 16% خلال عام واحد فى المكسيك.