جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الدولية، ارتفعت أسعار الحليب والجبن فى فنزويلا، الأمر الذى أدى إلى وقف استيراد الحليب بناء على طلب القطاع الصناعى.
كذلك، ارتفعت أسعار البنزين فى كولومبيا، إذ أعلن وزير المالية ريكاردو بونيلا فى مايو الماضى، أن سعر البنزين سيستمر فى الارتفاع حتى يصل إلى السعر العالمى أى نحو 16 ألف بيزو، لكنه أكد أن الوصول إلى هذا الرقم سيستغرق ثلاث سنوات.
وفى كوبا، أصبحت أسعار الدجاج واللحوم تقترب من أسعار الذهب، بينما سجلت البيضة زيادة بنسبة 16% خلال عام واحد فى المكسيك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغلاء يضرب أمريكا اللاتينية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.