روسيا: استمرار القصف الأوكرانى على بيلجورود وإجلاء الآلاف

جدة - نرمين السيد - قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الأحد، إن القصف الذى شنته القوات الأوكرانية على المنطقة استمر خلال الليل، بعد مقتل شخصين فى الليلة السابقة، وإجلاء مئات الأطفال بعيدًا عن الحدود، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأضاف "جلادكوف"، فى منشور عبر تطبيق "تليجرام"، أن الوضع خلال الليل كان مضطربًا، مشيرًا إلى وقوع "الكثير" من الأضرار فى بلدتى شيبيكينو وفولوكونوفسكى جراء القصف.

وأشار إلى أنه جرى نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى أماكن إقامة مؤقتة، فى المنطقة التى تحد أوكرانيا من الجنوب والغرب.

وتنتقل الضربات الأوكرانية بشكل متزايد إلى روسيا مع ازدياد القصف على المناطق الحدودية، وكذلك الضربات الجوية فى عمق البلاد، بما فى ذلك هجمات استهدفت موسكو، الأسبوع الماضى.

وفى أواخر مايو، أعلن الجيش الروسى أنه صدّ أحد أخطر الهجمات عبر الحدود التى شنتها "مجموعة تخريبية" أوكرانية، قال إنها "دخلت الأراضى الروسية فى بيلجورود".

ونفت أوكرانيا شنّ هجوم على موسكو الأسبوع الماضى، أو تورط جيشها فى عمليات توغل فى بيلجورود، وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.