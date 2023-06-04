وأضاف "جلادكوف"، فى منشور عبر تطبيق "تليجرام"، أن الوضع خلال الليل كان مضطربًا، مشيرًا إلى وقوع "الكثير" من الأضرار فى بلدتى شيبيكينو وفولوكونوفسكى جراء القصف.
وأشار إلى أنه جرى نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى أماكن إقامة مؤقتة، فى المنطقة التى تحد أوكرانيا من الجنوب والغرب.
وتنتقل الضربات الأوكرانية بشكل متزايد إلى روسيا مع ازدياد القصف على المناطق الحدودية، وكذلك الضربات الجوية فى عمق البلاد، بما فى ذلك هجمات استهدفت موسكو، الأسبوع الماضى.
وفى أواخر مايو، أعلن الجيش الروسى أنه صدّ أحد أخطر الهجمات عبر الحدود التى شنتها "مجموعة تخريبية" أوكرانية، قال إنها "دخلت الأراضى الروسية فى بيلجورود".
ونفت أوكرانيا شنّ هجوم على موسكو الأسبوع الماضى، أو تورط جيشها فى عمليات توغل فى بيلجورود، وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: استمرار القصف الأوكرانى على بيلجورود وإجلاء الآلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.