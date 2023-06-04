مسؤول بالخارجية الأمريكية يزور الصين وسط توتر العلاقات

جدة - نرمين السيد - وصل مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد، لحضور اجتماعات مقررة هذا الأسبوع، مع سعى واشنطن لتعزيز التواصل مع الصين فى ظل العلاقات المتوترة بين البلدين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الوزارة فى بيان، أمس السبت، إن دانيال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، سيناقش "القضايا الرئيسية فى العلاقات الثنائية" خلال زيارته إلى الصين. وترافقه فى الزيارة سارة بيران، مديرة شؤون الصين وتايوان فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، بحسب البيان. وتوترت العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم بسبب قضايا مثل تايوان وحقوق الإنسان والنشاط العسكرى فى بحر الصين الجنوبى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن اجتماعات كريتنبرينك الرسمية ستبدأ غدا الإثنين. وأفاد المتحدث بأن كريتنبرينك، سيتطرق لقضايا حقوق الإنسان فى اجتماعاته وسيواصل الدفاع عن الحريات الأساسية فى الصين.

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