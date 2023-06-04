الكرملين: تسليم كييف صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر يزيد من التوتر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية "الكرملين"، أن تسليم الغرب كييف صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر "سيزيد من حدة التوتر"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت أوكرانيا قد طلبت من ألمانيا إمدادها بصواريخ كروز من طراز توروس، وهى صواريخ تطلق من الجو ويصل مداها لنحو 500 كيلومتر.

وأوضح تقرير لـ "القاهرة الإخبارية"، بأنه إذا وافقت ألمانيا على الطلب، فستتبع بذلك خطى بريطانيا التى صارت فى وقت سابق من الشهر الماضى أول دولة تزود كييف علنًا بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور هذا النوع من الأسلحة، لكن دعم الحلفاء من دول الغرب ركّز على الأسلحة قصيرة المدى، إذ يمكن استخدام صواريخ توروس لضرب أهداف عالية القيمة أو استهداف القوات أو مستودعات الوقود الموجودة على مسافة كبيرة من الخطوط الأمامية فى الحرب الأوكرانية، ولديها القدرة على تدمير أهداف محصنة مثل المخابئ المقامة تحت الأرض.