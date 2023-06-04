موسكو: مستوى العلاقات الروسية الأمريكية لا يبعث على التفاؤل

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة ليست عدواً للروس ولا تستهدف الإطاحة بالحكومة فى روسيا.
وقال بلينكن، خلال كلمة ألقاها فى مبنى بلدية هلسنكى الجمعة الماضية: "إننا لا نهدف إلى الإطاحة بحكومة روسيا، ولم يكن لدينا مثل هذا الهدف أبدا، وعلى الروس أن يقرروا ما سيكون شكل مستقبل بلادهم بأنفسهم".
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