موسكو: مستوى العلاقات الروسية الأمريكية لا يبعث على التفاؤل

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة ليست عدواً للروس ولا تستهدف الإطاحة بالحكومة فى روسيا.

وقال بلينكن، خلال كلمة ألقاها فى مبنى بلدية هلسنكى الجمعة الماضية: "إننا لا نهدف إلى الإطاحة بحكومة روسيا، ولم يكن لدينا مثل هذا الهدف أبدا، وعلى الروس أن يقرروا ما سيكون شكل مستقبل بلادهم بأنفسهم".