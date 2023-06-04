الجيش العراقى: الضربات المتتالية أضعفت منظومة داعش القيادية

جدة - نرمين السيد - أطلقت القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" ضد تنظيم داعش الإرهابى، التي تهدف لمجابهة عناصر التنظيم واستهداف مواقعهم بشكل رئيسى، استنادًا إلى المعلومات والتقارير الاستخباراتية عالية الدقة.





وأكد اللواء تحسين الخفاجى، المتحدث باسم العمليات المشتركة بالجيش العراقى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المرحلة من عملية "سيوف الحق" تتم فى 3 مواقع، بالأخص الواقعة بين إقليم كردستان والقوات المركزية العراقية، التى كانت تعد أبرز المواقع التى تشهد تواجدًا كبيرًا لعناصر التنظيم.

وأضاف أن هذه العمليات سبقتها سلسلة من الضربات الجوية لطيران الجيش العراقى، التى استندت إلى معلومات وتقارير استخباراتية حول مواقع تمركز العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أنه تمت تصفية 145 إرهابيًا، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضى.

وأشار إلى أن الجيش العراقى نجح فى تصفية 12 إرهابيًا خلال اليومين الماضيين، مرجعًا هذه النجاحات المتتالية إلى دقة المعلومات الاستخباراتية وضربات الطيران العراقى المستمرة على أماكن تمركز الإرهابيين، وهو الأمر الذى أسهم فى تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى العسكرى، خلال الأشهر الماضية.

ونوه "الخفاجى" بأن الضربات المتلاحقة لعناصر التنظيم أسهمت فى انهيار منظومته القيادية، خاصةً مع استهداف القوات العراقية للمواقع التى كان يعتقد الإرهابيون أنها آمنة وبعيدة عن مرمى ضربات الجيش العراقى.