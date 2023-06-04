نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بي بي سي : متابعة عربية واسعة لمظاهر الاحتفال بزفاف ولي العهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 يونيو 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- جاء اليوم المرتقب الذي استمر تداول جميع تفاصيله خلال الأسابيع الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية والعربية.

فعلى العديد من الوسوم وأبرزها وسم #نفرح_بالحسين، تداول الأردنيون جميع مظاهر الفرح بزفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة السيف.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي جميع مراحل عقد القران والزفاف، التي امتدت من قصر زهران في العاصمة عمَان وصولاً إلى قصر الحسينية.

يوم الفرح

تتم اليوم مراسم عقد قران ولي العهد الأردني بحضور ما يقارب من 140 ضيفاً، بما في ذلك أفراد العائلة الهاشمية، وعائلة الآنسة رجوة، وبمشاركة شخصيات وعائلات مالكة من أكثر من 70 دولة عربية ومن دول العالم.

وخصص الطريق الممتد بين قصري زهران والحسينية ليصطف فيه آلاف الأردنيين للتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة، لمشاهدة الموكب الملكي الأحمر والتلويح بالرايات الأردنية.

كما عُلقت على العديد من البنايات والواجهات الكبيرة في العاصمة صور ولي العهد والآنسة رجوة ممزوجة بعبارات التهنئة والتبريك للعروسين، وتحولت بعض جنبات الطرق والميادين الكبرى إلى منصات فرح وأغاني شعبية.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحرص على تضمين العادات والتقاليد الأردنية والإسلامية في جميع مظاهر الاحتفال، مع مزجها بأسلوب البساطة والبعد عن التكلف الزائد.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو للختم الرسمي في مطار الملكة علياء، والذي أوعزت وزارة الداخلية الأردنية بختمه على جوازات سفر القادمين إلى الأردن في نفس يوم الزفاف، واحتوى على عبارة "نفرح بالحسين".

مظاهر الاحتفال بالحسين

الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني لم يقتصر على الطريق المخصص للزفاف بين القصرين، بل امتدت مظاهر الاحتفال لتشمل العديد من مناطق العاصمة الأردنية عمَان والمحافظات الأردنية الأخرى.

وتداول المغردون مقطعاً لأفراد طاقم طبي في أحد المستشفيات الأردنية وهم يرقصون على أنغام الدبكة الشعبية أمام مدخل المستشفى، معبرين عن فرحهم وسعادتهم.

كما تداول العديد من رواد مواقع التواصل مقطعاً من حفل مأدبة العشاء التي أقيمت في اليوم الذي يسبق الزفاف، ويظهر فيها طفل يناول العاهل الأردني ما بدا أنه قطعة من الحلوى أو ورقة صغيرة، وضعها الملك عبد الله في جيبه، ووصف بعض المغردين المقطع بأنه "أجمل لقطة في الحفلة".

وعلى وسم #نفرح_بالأمير_حسين، نشرت الإعلامية المصرية لميس الحديدي صورة لقطع شوكولاته قدمت لها في مطار الملكة علياء في العاصمة عمان.

ونشرت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين مقطع فيديو يحتوي على بعض اللقطات القديمة التي تجمع والدها مع الأسرة الهاشمية، مباركة لهم وللأردن زفاف ولي العهد.

كما نشر بعض رواد مواقع التواصل في العراق مقاطع مصورة للافتات تعرض صور ولي العهد وشعار زفافه "نفرح بالحسين".

أُعجب المدون السعودي فيصل بن حثيلين بمراسم الزواج الأردني، معتبراً أن سكان الجزيرة العربية متعطشون للرجوع إلى تاريخهم الأصيل ويحنون للماضي الجميل وفق تعبيره، ونشر مقطعاً من حفل العشاء الذي سبق عقد القران حصد ملايين المشاهدات.

وأعادت الفنانة السورية أصالة نشر المقطع نفسه معلقةً عليه "الأصل دائما يفوز"، وعبرت عن فخرها بالتفاصيل العربية الأصيلة المليئة بالرقي والبساطة والسعادة حسب تعبيرها.

كما نشر مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية مصطفى الكبيسي تغريدة ذكر فيها أن المتابع لمراسم حفل زفاف الأمير الحسين تبهره لمسات الهوية العربية حسب وصفه، وذكر وصية الملك عبد الله الثاني لابنه: بأن "يجعل مخافة الله بين عينيه".

كما قال حساب باسم عوض الحويطي: "يحسب (للهاشميين) اهتمامهم بموروثهم وإظهاره والفخر به دون التركيز على بروتوكولات الاحتفالات الرسمية، ويحسب لعريسهم اندماجه مع فئات المحتفلين ومشاركتهم فرحتهم به".

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