الديوان الملكي ينشر مقتطفات من مراسم عقد قران و زفاف ولي العهد .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 يونيو 2023 05:05 مساءً - جي بي سي نيوز :- نشر الديوان الملكي الهاشمي مساء الجمعة , مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف ولي العهد . وقال في تغريدة على تويتر : "يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين" .

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