العالم اليوم - بـ3 ملفات بارزة.. تفاصيل زيارة رئيس موريتانيا إلى مصر

انتم الان تتابعون خبر بـ3 ملفات بارزة.. تفاصيل زيارة رئيس موريتانيا إلى مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 05:18 مساءً - أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، زيارة إلى القاهرة، الأحد، تستمر لمدة 3 أيام، حيث بحث مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عددًا من الملفات على رأسها الأوضاع في السودان، وليبيا، فضلًا عن قضية سد النهضة.

واتفق السيسي والغزاوي خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً لكشف تفاصيل المباحثات المشتركة، حيث قال الرئيس المصري، إن المباحثات شهدت توافقًا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، مضيفًا:

المباحثات تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وعكست إرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات.

اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية لتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.

ناقشنا تطورات القضية الفلسطينية، وتوافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية.

أكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية.

تناولنا ملف "سد النهضة" الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل.

من جانبه، اعتبر الغزواني أن لمصر مكانة خاصة في وجدان الشعب الموريتاني، إضافة للدور البارز الذي تلعبه القاهرة في القضايا الكبرى.

وأكد الرئيس الموريتاني، أن مباحثاته في القاهرة تطرقت للأوضاع في ليبيا والسودان، وكذلك مياه النيل، مشيدًا بما وصفه بـ"صبر مصر" يفي التعاطي مع أزمة السد الإثيوبي.

ملفات بارزة للزيارة

من جانبه، حدد أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، دلالة زيارة رئيس موريتانيا إلى القاهرة في هذا التوقيت بعدد من النقاط، قائلًا إن: