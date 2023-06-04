وزير الدفاع الصينى: مبادرة الأمن العالمى الصينية تسهم فى معالجة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطنى الصينى "لى شانج فو" اليوم الأحد أن مبادرة الأمن العالمى التى اقترحها الرئيس الصينى "شى جين بينغ" تسهم فى معالجة تحديات الأمن الدولى، مشيرا إلى أنها تدعو إلى أمن مشترك وشامل وتعاونى ومستدام.





جاء ذلك خلال كلمته فى "حوار شانغريلا الـ20" فى سنغافورة، موضحا أن الصين نجحت فى شق مسار صينى النمط نحو التحديث، الأمر الذى ضخ قوة دافعة قوية نحو تعزيز التنمية المشتركة، وقدم إسهامات كبيرة لحماية السلام العالمى ولعب دورا إيجابيا فى تحسين الحوكمة العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا). كما أعرب لى عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز الالتزام تجاه مجتمع مصير مشترك فى منطقة "آسيا-الباسيفيك"، وتعزيز التنمية السليمة للتعاون الأمنى الإقليمى، والسعى إلى بناء هيكل مفتوح وشامل وشفاف ومنصف للتعاون الأمنى الإقليمى، مشددا على أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وأن كيفية حل قضية تايوان مسألة يقررها الصينيون، إذ أنها لا تتحمل أى تدخل من أى قوى خارجية، لافتا إلى محافظة بلاده بكل حزم على السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.

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