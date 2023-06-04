ادخال أردني الى العناية المركزة بسبب لسعة " نحلة "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 يونيو 2023 06:03 مساءً - دوت الخليج :- اصيب شاب ، اليوم السبت ، اثر تعرضه لـ لسعة نحلة في محافظة اربد .
وقال مصدر : انه تم ادخال الشاب العشريني الى العناية المركزة بعد ان لسعته نحلة كانت في كوب العصير الذي شرب منه .
وبين المصدر : ان الشاب تعرض للاختناق ولضيق التنفس ، وعليه جرى تحويله الى المستشفى وادخاله الى غرفة العناية المركزة .
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