العالم اليوم - حركة مدرب مان يونايتد خلال النهائي تثير "اشمئزاز" الجماهير

انتم الان تتابعون خبر حركة مدرب مان يونايتد خلال النهائي تثير "اشمئزاز" الجماهير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 06:16 مساءً - أثناء احتفال فريق مانشستر سيتي بإحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، كشفت كاميرات "بي بي سي" مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يقوم بحركة أثارت اشمئزاز الجماهير.

وظهر المدرب الهولندي إريك تين هاغ وهو يمشي على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، قبل أن يخرج علكة من فمه ويرميها على النجيلة.

على الرغم من كونه حدثا متكررا مع قيام اللاعبين بذلك أثناء المباريات، فقد لجأ عدد من المشاهدين إلى تويتر للتعبير عن "اشمئزازهم" من المدرب الهولندي.

كتب أحدهم: "التقط العلكة الخاصة بك تين هاغ، لا تترك الأمر لعامل النظافة ليلتقطه عنك".

وكتب أحد المشجعين: "أعلم أن هناك أشياء أكبر يجب التركيز عليها في ويمبلي ولكني أتمنى ألا يقوم تين هاغ برمي العلكة على أرض الملعب".

واعتبرت الجماهير تصرف المدرب الهولندي بـ"غير الحضاري" بسبب أنانيته وعدم اكتراثه بتوسيخ الملعب.

وفشل تين هاغ، السبت، في تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته أمام غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في مباراة مثيرة.