مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.
وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مُشددة فى محيط المسجد والبلدة القديمة.
ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومُحاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة "الخليل" منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.
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