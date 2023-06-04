العالم اليوم - البورصة المصرية توافق على قيد أسهم طاقة عربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 07:13 مساءً - وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم مجموعة "طاقة عربية"، العاملة في مجال توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة في مصر، برأسمال مصدر قدره حوالي 676 مليون جنيه مصري.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أنّه سيتم إدراج إجمالي 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه مصري لكل سهم في الأوراق المالية المدرجة في مصر، وتضاف أسهم الشركة إلى قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من اليوم تحت رمز المؤشر "طاقة"، وسيتم تخصيصها لقطاع المرافق.

وقال المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنّ القرار يأتي تتويج لجهود أكثر من 9 سنوات من الاستقرار والإنجازات والإصلاحات في قطاع الطاقة المصري، إضافة إلى 25 عامًا من الخبرة والنجاح.

وأضاف أنّ هناك حرص على توسيع نطاق الاستثمارات والخدمات ومحفظة مشاريعنا في مصر والمنطقة، ما يتطلب إيجاد مصادر للتمويل وزيادة رأس مال المجموعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يوفره طرح الأسهم في البورصة.

وتعتبر الشركة إحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة، وتوصيل الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومنتجات بترولية ومعالجة المياه في 50 مدينة مصرية.