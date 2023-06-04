زيلينسكى: أوكرانيا مستعدة لشن هجوم مضاد

جدة - نرمين السيد - أضاف زيلينسكى فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير فى عدة طرق، مختلفة تمامًا.. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".

كما قال الرئيس الأوكرانى "نعتقد بقوة أننا سننجح" فى جهود استعادة الأراضى التى تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022.

كما تابع زيلينسكى للصحيفة أن أوكرانيا تريد المزيد من الأسلحة من الحلفاء الغربيين، "لكن لا يمكننا الانتظار لأشهر"، ملمحًا إلى الجدول الزمنى المحتمل لحملة الهجوم المضاد عالية المخاطر.

وأقر الرئيس الأوكرانى بالقوة الجوية الروسية وتوقع أنه من المحتمل أن "يموت عدد كبير من الجنود" فى الهجوم المضاد. وقال إن قواته البرية "أقوى وأكثر تحفيزًا" من القوات الروسية.

وقال زيلينسكى فى أوائل مايو الماضى إن جيش بلاده يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد، لكن قائد القوات البرية الأوكرانية قال الأسبوع الماضى إن "الوقت سيأتى قريبًا عندما ننتقل إلى عمليات هجومية نشطة".

وأشار المسؤولون الأوكرانيون فى الأسابيع الأخيرة إلى أن البلاد تقترب من إطلاق هجومها المضاد المتوقع.

ومن ناحية أخرى، استهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكى فى مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة، أمس السبت.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف - فى منشور عبر "تلجرام" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد - بأن قوات كييف استهدفت يوم الـ3 من يونيو الجارى، منطقة شيبيكينسكى الحضرية بـ 519 قذيفة بأعيرة مختلفة.

وأوضح جلادكوف أنه نتيجة للقصف الأوكرانى لقيت سيدتان مصرعهما فى قريتى نوفايا تافولجانكا وبيزلودوفكا، كما أصيب شخصان آخران، مؤكدا أن الطواقم الطبية تقدم الخدمات اللازمة للمصابين.