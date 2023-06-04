العالم اليوم - الجيش الروسي يستخدم المدفعية لصد "هجوم بيلغورود"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 08:11 مساءً - أعلن الجيش الروسي، الأحد، أنه استخدم المدفعية لصد هجوم مسلحين موالين لكييف، على مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.

وتعرضت المنطقة خلال الأيام الأخيرة إلى قصف أوكراني متكرر.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن حاكم المنطقة أن معارك تدور في قرية نوفايا تافوليانكا التابعة لها.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر "تلغرام": "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".

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