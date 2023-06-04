العالم اليوم - "أوبك+" يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 08:11 مساءً - أظهر بيان رسمي صادر عن أوبك، أن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا، قد اتفقوا على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024.

وبحسب حسابات رويترز، فإن "أوبك+" يكون قد خفض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية.

وذكر البيان، أن روسيا وأنغولا ونيجيريا ستشهد خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف في 2024.

وأضاف أن العراق سيمدد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

كما أعلنت وزارة الطاقة العمانية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن وزارة الطاقة قولها إنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مشيرة إلى أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023.

قالت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، إن المملكة تعهدت بخفض طوعي جديد في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد.

وأعلنت الإمارات تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

كما قررت الجزائر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، بحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية.

وذكر بيان أوبك أن الاجتماع المقبل لأوبك+ سيعقد في 26 نوفمبر في فيينا