العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: أجرينا تحقيقا في "حادث الحدود" بمشاركة مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 08:11 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن قائد "الفرقة 80" العميد إيتسيك كوهين، أجرى يوم السبت تحقيقا ميدانيا في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي، أن "المؤسسة العسكرية تعمل بتعاون كامل ووثيق مع مصر للوقوف على ظروف الواقعة واستنتاج العبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الأحد وقتل خلاله 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.

وأضاف البيان أن رئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إفي ديفرين، يقود التنسيق مع مندوبي الجيش المصري.

وأفادت نتائج التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في الحادث بـ"وجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية".

وتقول إسرائيل إن فرد أمن مصريا تسلل عبر الحدود ونفذ الهجوم، بينما أكد الجيش المصري أن فرد الأمن كان يلاحق مهربين مخدرات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن حادث الحدود جرى على النحو التالي: