تهيئة الأماكن المخصصة لاستقبال المركبات على مداخل مكة استعدادا لموسم الحج

جدة - نرمين السيد - هيأت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة فى وكالة التشغيل والصيانة، الخمسة أماكن المخصصة لاستقبال المركبات على مداخل مكة المكرمة، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون م2، وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.





وأكدت الأمانة -وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"- أنها تولى أهمية كبرى بهذه الأماكن نظرا لأهميتها خلال المواسم فى تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرة إلى جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك الأماكن خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم فى أمن واطمئنان. وأشارت إلى أنه تم أيضًا تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة فى أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، لافتة النظر إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل مكة المكرمة تبلغ 50 ألف مركبة.

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