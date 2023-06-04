الصومال: مصرع 54 فردا من قوات حفظ السلام الأوغندية إثر اعتداء إرهابى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوغندى، يوويرى موسيفينى، مصرع نحو 54 فردًا من قوات حفظ السلام الأوغندية جرّاء اعتداء شنه متطرفو حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال.





وقال موسيفينى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "فرانس 24" اليوم الأحد - "اكتشفنا جثامين لـ 54 جنديا ضحية للحادث"، لافتا إلى أن من بين الضحايا قائد. وتعد حصيلة الضحايا هى الأكبر حتى الآن منذ أطلقت القوات الموالية للحكومة المدعومة من قوات الاتحاد الإفريقى المعروفة بـ "بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال" هجوما ضد حركة "الشباب" المتطرفة خلال شهر أغسطس الماضى. وكان مسلحون قد قادوا الأسبوع الماضى سيارة محملة بمتفجرات إلى القاعدة العسكرية بمدينة ولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشيو؛ ما أدى إلى تبادل إطلاق النار، وفقا لرواية السكان المحليين وقائد عسكرى.

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