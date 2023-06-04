عاجل.. السعودية: سنواصل الخفض الطوعى لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مجموعة أوبك+ أنها اتفقت على مستوى جديد لإنتاج النفط (خفض) عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من العام المقبل.
وحسبما أوردت القناة فإن روسيا ستمدد تخفيضها الطوعى البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد فى 26 نوفمبر فى فيينا.
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