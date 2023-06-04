5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 يونيو 2023 08:56 مساءً - دوت الخليج :- نما عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن، 5.46% مقارنة بين الربع الأول من العام الحالي والماضي.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلغ عدد مشتركي الهواتف النقالة في الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 7.690.734 ملايين مشترك بينما في الربع الأول من عام 2022 بلغ 7.292.548 ملايين مشترك، بزيادة قدرها 398,186‬ ألف مشترك.

وتشكل هذه الأرقام حصة المشغلين الثلاثة في السوق المحلي ، وفق المملكة .

وأكدت الهيئة في وقت سابق: أن أرقام الاشتراكات حقيقة غير مضخمة تعكس واقع السوق المحلي وحجمه.