دوت الخليج -

إصابة 3 مستوطنين صهاينة غرب نابلس

أصيب ثلاثة مستوطنين صهاينة، مساء اليوم الأحد جراء رشقهم بالحجارة غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إصابة 3 مستوطنين صهاينة غرب نابلسأصيب ثلاثة مستوطنين صهاينة، مساء اليوم الأحد جراء رشقهم بالحجارة غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، هاجم عشرات الشبان الفلسطينيين مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة وأصابوا ثلاثة منهم. وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير مؤخرا، حيث قتل وأصيب عشرات الضباط والجنود والمستوطنين "الإسرائيليين".

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