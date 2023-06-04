العالم اليوم - لثاني مرة.. فيديو مرعب للحظة انهيار جسر عملاق تحت الإنشاء

انتم الان تتابعون خبر لثاني مرة.. فيديو مرعب للحظة انهيار جسر عملاق تحت الإنشاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 09:22 مساءً - بشكل مرعب، انهار جسر تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ"الفساد" الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو توثق لحظة الانهيار للجسر العملاق.

وتظهر مقاطع الفيديو الجسر وهو يتداعى لحظة واحدة ثم يسقط في الماء، بينما تتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

والجسر الذي انهار بني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادا.

وأثار انهيار الجسر المسمى "أغواني سلطان غانج" في نهر غانج، جدلا حول الفساد ومدى تأثيره على البنية التحتية في البلاد.

وفي تعليق على ما وقع، دعا المسؤول الكبير في حزب "بهارتيا جناتا" الحاكم، المسؤولين المحليين في المنطقة إلى تقديم استقالهم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الولاية نيتيش كومار.

وكان كومار قد دشن الجسر الأول في سنة 2015، ثم أصبح جاهزا أمام حركة المرور بحلول عام 2020، قبل أن ينهار في نوفمبر 2022 بحادث أسفر عن مقتل شخص.